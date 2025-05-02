В Курган на пять дней придет теплая погода

В Кургане с пятого по девятое мая ожидается теплая погода. Температура будет выше нормы на четыре-шесть градусов, а шестого мая воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода 45».
«В Кургане 5-9 мая температура выше нормы на 4-6 градусов. Дневная температура будет колебаться от 17 до 25 градусов, а ночная от 7 до 11 градусов», — говорится в прогнозе в telegram-канале «Погода 45». С восьмого по десятое мая пройдут дожди.
С 10 по 13 мая прогнозируется понижение температуры. Днем до 15 градусов, а ночью до 5 градусов. Пройдут слабые кратковременные дожди. После 13 мая температура повысится до климатической нормы. Днем 18-20 градусов, а ночью 7-9 градусов.
Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в первой половине мая средняя температура в Кургане составит +12 градусов, что соответствует климатической норме. По его прогнозу, с 4 по 9 мая ожидалась волна тепла с дневными температурами до +25 градусов, а затем — похолодание с 10 по 14 мая и осадки, в том числе в День Победы, когда возможен слабый дождь.
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