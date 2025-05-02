В Тюменской области расширена зона ЧС из-за паводка

В Тюменской области расширен перечень территорий, на которых действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Оно опубликовано на портале правовой информации.
«Населенные пункты в муниципальных образованиях Тюменской области, в которых установлены границы зоны чрезвычайной ситуации: Абатский муниципальный район — деревня Земляная, Казанский муниципальный район — Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово, Пешнево, Афонькино, Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка», — гласит документ. Он подписан и опубликован 3 мая.
Решение принял губернатор Моор после выезда на территории. Таким образом в список вошло еще четыре муниципалитета. В настоящее время в регионе перекрыто 19 местных автодорог. Сегодня паводковые воды начали подходить к трассе на село Плешково Ишимского района, но в настоящее время транспортное сообщение не нарушено.
Власти региона отмечают, что ситуация с паводком в указанных территориях остается сложной. На местах работает областной оперативный штаб, организовано жизнеобеспечение пострадавших, ведется мониторинг уровня воды и принимаются меры по минимизации ущерба для жителей и объектов инфраструктуры.
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