Сальдо предостерег Киев от нарушения перемирия 9 мая

Губернатор Сальдо: в случае нарушения перемирия 9 мая РФ ответит незамедлительно
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Россия незамедлительно отреагирует на нарушение ВСУ перемирия на 9 мая, заявил Сальдо
Россия незамедлительно отреагирует на нарушение ВСУ перемирия на 9 мая, заявил Сальдо Фото:

Если украинская сторона нарушит режим перемирия в период празднования 80-й годовщины Великой Победы, то с российской стороны последует незамедлительная реакция. Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — рассказал Сальдо в интервью РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Он считает, что это часть пиар-кампании Зеленского.

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Если украинская сторона нарушит режим перемирия в период празднования 80-й годовщины Великой Победы, то с российской стороны последует незамедлительная реакция. Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — рассказал Сальдо в интервью РИА Новости. Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Он считает, что это часть пиар-кампании Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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