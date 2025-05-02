02 мая 2025

Бастрыкин поручил проверить дорогу в Челябинской области из-за жалобы жителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину доложат о причинах, по которым не ремонтируют дорогу в Челябинской области
Александру Бастрыкину доложат о причинах, по которым не ремонтируют дорогу в Челябинской области Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителя Челябинской области, который пожаловался на плохую дорогу в Агаповском районе. Об этом сообщил официальный telegram-канал ведомства.

«На протяжении нескольких лет из-за постоянных подтоплений и проезда грузовых автомобилей дорога „Агаповка — Магнитный — Субутак“ находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно разрушается, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате передвижение транспортных средств, в том числе осуществляющих подвоз детей в дошкольные и образовательные учреждения, а также машин экстренных служб затруднено», — говорится в сообщении.

Несмотря на многочисленные обращения жителей в разные инстанции, ремонтные работы до сих пор не провели, уточнили в ведомстве. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено провести процессуальную проверку и представить доклад о выявленных обстоятельствах. Ведомство отмечает, что исполнение поручения и ход проверки будут находиться на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Как ранее писало URA.RU, во время паводка в 2024 году на 33-м километре трассы «Агаповка — Магнитный — Субутак» произошел выход талых вод. Площадь подтопления тогда составила около одного километра.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителя Челябинской области, который пожаловался на плохую дорогу в Агаповском районе. Об этом сообщил официальный telegram-канал ведомства. «На протяжении нескольких лет из-за постоянных подтоплений и проезда грузовых автомобилей дорога „Агаповка — Магнитный — Субутак“ находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно разрушается, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате передвижение транспортных средств, в том числе осуществляющих подвоз детей в дошкольные и образовательные учреждения, а также машин экстренных служб затруднено», — говорится в сообщении. Несмотря на многочисленные обращения жителей в разные инстанции, ремонтные работы до сих пор не провели, уточнили в ведомстве. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено провести процессуальную проверку и представить доклад о выявленных обстоятельствах. Ведомство отмечает, что исполнение поручения и ход проверки будут находиться на контроле центрального аппарата Следственного комитета России. Как ранее писало URA.RU, во время паводка в 2024 году на 33-м километре трассы «Агаповка — Магнитный — Субутак» произошел выход талых вод. Площадь подтопления тогда составила около одного километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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