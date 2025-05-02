Бастрыкин поручил проверить дорогу в Челябинской области из-за жалобы жителя

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителя Челябинской области, который пожаловался на плохую дорогу в Агаповском районе. Об этом сообщил официальный telegram-канал ведомства.
«На протяжении нескольких лет из-за постоянных подтоплений и проезда грузовых автомобилей дорога „Агаповка — Магнитный — Субутак“ находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно разрушается, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате передвижение транспортных средств, в том числе осуществляющих подвоз детей в дошкольные и образовательные учреждения, а также машин экстренных служб затруднено», — говорится в сообщении.
Несмотря на многочисленные обращения жителей в разные инстанции, ремонтные работы до сих пор не провели, уточнили в ведомстве. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено провести процессуальную проверку и представить доклад о выявленных обстоятельствах. Ведомство отмечает, что исполнение поручения и ход проверки будут находиться на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.
Как ранее писало URA.RU, во время паводка в 2024 году на 33-м километре трассы «Агаповка — Магнитный — Субутак» произошел выход талых вод. Площадь подтопления тогда составила около одного километра.
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