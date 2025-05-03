Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

Глава Украины Владимир Зеленский отказался от режима прекращения огня на период с 8 по 11 мая, которое ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Вместо краткосрочного перемирия Зеленский выступает за установление режима прекращения огня сроком на 30 дней, что соответствует стратегии, предложенной США.
«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Президент России Владимир Путин в конце апреля объявил временное прекращение огня в период празднования 80-летнего юбилея Победы. Согласно сообщению Кремля, перемирие вступит в силу с 8 мая и продлится до 11 мая. Ранее, в апреле, Россия объявляла о пасхальном перемирии. Российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли атаки в районах Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были успешно отражены. По данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила перемирие около 4,9 тысяч раз за 30 часов.
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