Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

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Зеленский заявил, что согласится только на 30-дневное перемирие
Зеленский заявил, что согласится только на 30-дневное перемирие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский отказался от режима прекращения огня на период с 8 по 11 мая, которое ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Вместо краткосрочного перемирия Зеленский выступает за установление режима прекращения огня сроком на 30 дней, что соответствует стратегии, предложенной США.

«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент России Владимир Путин в конце апреля объявил временное прекращение огня в период празднования 80-летнего юбилея Победы. Согласно сообщению Кремля, перемирие вступит в силу с 8 мая и продлится до 11 мая. Ранее, в апреле, Россия объявляла о пасхальном перемирии. Российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли атаки в районах Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были успешно отражены. По данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила перемирие около 4,9 тысяч раз за 30 часов.

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Глава Украины Владимир Зеленский отказался от режима прекращения огня на период с 8 по 11 мая, которое ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Вместо краткосрочного перемирия Зеленский выступает за установление режима прекращения огня сроком на 30 дней, что соответствует стратегии, предложенной США. «Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами. Президент России Владимир Путин в конце апреля объявил временное прекращение огня в период празднования 80-летнего юбилея Победы. Согласно сообщению Кремля, перемирие вступит в силу с 8 мая и продлится до 11 мая. Ранее, в апреле, Россия объявляла о пасхальном перемирии. Российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли атаки в районах Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были успешно отражены. По данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила перемирие около 4,9 тысяч раз за 30 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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