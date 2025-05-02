Японский чан фурако и цитрусовое спа на природе: как отдыхают тюменские вип

Первомай, традиционно, время для выезда на природу — рыбалка, баня и шашлыки. Тюменские вип тоже предпочитают в это время уехать подальше из города, чтобы отдохнуть в тишине. Каникулы с налетом роскоши включают в себя спа-процедуры под открытым небом, японскую купель в глухом лесу и запрет на использование связи. Где притаились вип-избушки и какой сервис к ним прилагается — читайте в материале URA.RU.
Сибирская глушь с налетом роскоши
Забраться в глухие леса и при этом не потерять в комфорте — в пригородах Тюмени сразу два вип-кэмпинга готовы это организовать. Один находится почти на границе с Заречной частью города: на опушке среди сосен стоит вип-избушка со всеми удобствами. За отдельную плату там могут разогреть традиционную японскую купель фурако (бочка из дуба, которая подогревается дровами) или русскую баню. В «хижине» есть все удобства, включая кухню и санузел.
На берегу Андреевского озера расположился кемпинг для вип-компаний побольше: в лесу стоят геокупола со всеми удобствами. Дома в виде сфер также оснащены санузлом, душевой и небольшой кухней. Возле каждого мангал, территория благоустроена и украшена гирляндами. Баня и купель прилагаются. Скоротать время гостям предлагается за рыбалкой.
Цитрусовое спа с отключенным интернетом
В селе Ипкуль, на берегу озера расположилась еще одна вип-турбаза. Дома с панорамными окнами с видом на сосны и воду, скульптуры из веток и камней, дровяные дорожки — в общем, все, чтобы слиться с природой и отдохнуть. На входе встречает строгое предупреждение, что зона свободна от интернета и мобильной связи — никаких рабочих вопросов. Панорамное окно с шикарным видом есть и в бане, а в чан с холодной водой за отдельную плату добавляют цитрусы и хвойные ветки.
Неподалеку расположился еще один эко-отель для випов: к деревянным домикам прилагается спа-центр с хаммамом, соляной пещерой и душем Виши. На улице есть бассейн с термальными водами.
По зарубежному прайсу
Отдохнуть, наслаждаясь уникальной тюменской природой, а заодно подлечиться местные випы предпочитают в одном из старейших санаториев региона — «Сибирь». Четыре дня проживания среди сосен-великанов обойдутся по цене как путевка в Турцию на неделю, включая перелет. В стоимость проживания не входят процедуры — их придется оплачивать отдельно.
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