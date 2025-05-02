В Челябинске скрутили устроившего ДТП пьяного водителя-дебошира

В Челябинске полицейские, которые прибыли на оформление дорожно-транспортного происшествия, задержали одного из участников аварии. Причиной стало его агрессивное поведение, состояние опьянения и отсутствие прав, рассказали в Госавтоинспекции города.
«При оформлении дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Фольксваген, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции и другого участника ДТП. На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировал, в результате чего сотрудниками Госавтоинспекции в отношении него была применена физическая сила. Также было установлено, что у данного водителя имеются признаки опьянения», — рассказали в ведомстве.
Процедура освидетельствования подтвердила наличие алкоголя в организме водителя. Также у мужчины отсутствовали документы на машину, не были оплачены штрафы, а сам он был лишен прав. За эти нарушения на челябинца составили административные протоколы, а также за неповиновение сотрудникам полиции. Нарушителя доставили в суд.
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