В Заозерном районе Кургана началось благоустройство сквера за школой №7. Работы стартовали за 40 дней до завершения голосования на портале Госуслуг, где жители продолжают выбирать дизайн-проект будущей территории. Об этом сообщает администрация Кургана.
«В 3-ем микрорайоне, в районе четвертого дома, было проконтролировано благоустройство новой общественной территории. В настоящий момент здесь выполнена планировка, выставлен бордюрный камень, ведутся работы по устройству дорожек. В дальнейшем в сквере планируется уложить асфальт, установить малые архитектурные формы», — говорится на сайте администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане благоустроят пустырь у школы №7 в Заозерном. Хотя подрядчик ООО «АРБ-Строй» был выбран еще 26 марта и контракт на 3,5 млн рублей уже заключен, участок все равно включили в онлайн-голосование, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. На месте появятся тротуары, детская площадка и другие элементы благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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