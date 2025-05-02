02 мая 2025

В Кургане начали строить сквер до окончания голосования на Госуслугах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер за школой №7 начали благоустраивать раньше итогов онлайн-голосования (архивное фото)
Сквер за школой №7 начали благоустраивать раньше итогов онлайн-голосования (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургана началось благоустройство сквера за школой №7. Работы стартовали за 40 дней до завершения голосования на портале Госуслуг, где жители продолжают выбирать дизайн-проект будущей территории. Об этом сообщает администрация Кургана.

В Заозёрном районе Кургана началось строительства сквера за школой №7
В Заозёрном районе Кургана началось строительства сквера за школой №7
Фото:

«В 3-ем микрорайоне, в районе четвертого дома, было проконтролировано благоустройство новой общественной территории. В настоящий момент здесь выполнена планировка, выставлен бордюрный камень, ведутся работы по устройству дорожек. В дальнейшем в сквере планируется уложить асфальт, установить малые архитектурные формы», — говорится на сайте администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане благоустроят пустырь у школы №7 в Заозерном. Хотя подрядчик ООО «АРБ-Строй» был выбран еще 26 марта и контракт на 3,5 млн рублей уже заключен, участок все равно включили в онлайн-голосование, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. На месте появятся тротуары, детская площадка и другие элементы благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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В Заозерном районе Кургана началось благоустройство сквера за школой №7. Работы стартовали за 40 дней до завершения голосования на портале Госуслуг, где жители продолжают выбирать дизайн-проект будущей территории. Об этом сообщает администрация Кургана. «В 3-ем микрорайоне, в районе четвертого дома, было проконтролировано благоустройство новой общественной территории. В настоящий момент здесь выполнена планировка, выставлен бордюрный камень, ведутся работы по устройству дорожек. В дальнейшем в сквере планируется уложить асфальт, установить малые архитектурные формы», — говорится на сайте администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане благоустроят пустырь у школы №7 в Заозерном. Хотя подрядчик ООО «АРБ-Строй» был выбран еще 26 марта и контракт на 3,5 млн рублей уже заключен, участок все равно включили в онлайн-голосование, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. На месте появятся тротуары, детская площадка и другие элементы благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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