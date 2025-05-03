Украинский лидер Владимир Зеленский угрожает физической безопасностью мировым лидерам и ветеранам, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. Эти ситуация представляет собой типичную угрозу, исходящую от террориста международного масштаба, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале.
Политик подчеркнула, что в настоящее время Зеленский создает угрозу физической безопасности и для ветеранов, которые в знаменательный день примут участие в парадах и торжественных мероприятиях. Все заявления украинского лидера, сделанные им в ходе общения с журналистами, по словам Захаровой, вновь подтверждают неонацистский характер киевской власти, превратившейся в террористическую структуру. Представитель МИД напомнила, что ранее Зеленский уже распространял экстремистские действия за пределы Украины, включая проведение радикальных акций в Мали и Нигере.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Украина не в состоянии обеспечить безопасность иностранных делегаций, намеревающихся принять участие в параде 9 мая в Москве. По его словам, Украина якобы не несет ответственности за инциденты, происходящие на территории РФ. Зеленский подчеркнул, что вне зависимости от возможных происшествий во время визитов зарубежных лидеров — будь то атаки, нападения или акты запугивания — всю полноту ответственности за происходящее внутри страны несет исключительно государство, принимающее гостей.
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