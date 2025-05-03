Отказ от предложения Путина и угроза на 9 мая: главные заявления Зеленского

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны отменить визы депутатам Верховной Рады, которые не поддержат ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Кроме того, Штатам нужно ввести санкции в отношении представителей украинских политических партий, которые выступят против утверждения соглашения. Такое мнение он высказал в ходе выступления перед журналистами. По словам Зеленского, голосование по данному соглашению имеет решающее значение для будущего страны и сохранения необходимых ресурсов.
Украинский лидер выразил недовольство тем, что некоторые украинские депутаты, посещая Штаты, жалуются на ситуацию в стране и предлагают свои варианты скорейшего завершения военного конфликта. При этом, по мнению Зеленского, эти же политики пытаются позиционировать себя как сторонников США, но затем выступают против тех решений, которые важны для Вашингтона. Другие главные заявления лидера Украины в ходе общения с прессой — в материале URA.RU.
Зеленский угрожает РФ на 9 мая
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных делегаций, планирующих посетить Москву на параде 9 мая. По его словам, Украина якобы не несет ответственности за события, которые происходят на территории России. Зеленский заявил, что несмотря на различные инциденты во время визитов иностранных лидеров — будь то удары, штурмы или попытки запугивания — ответственность за происходящее внутри страны несет якобы исключительно принимающая сторона.
Зеленский не принял предложение Путина о трехдневном перемирии
Зеленский отверг инициативу российского президента Владимира Путина по объявлению трехдневного перемирия с 8 по 11 мая. Вместо этого украинский лидер настаивает на установлении режима прекращения огня сроком на 30 дней, что соответствует предложенной США стратегии.
«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — заявил Владимир Зеленский.
Страны, поддерживающие РФ, не будут восстанавливать Украину
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что государства, оказывавшие поддержку России, не будут приглашены к участию в восстановлении Украины после окончания конфликта. По его словам, различные страны могут рассчитывать на разный уровень вовлеченности в процесс восстановления, однако те, кто поддерживал РФ, к этому процессу допущены не будут. Зеленский подчеркнул, что нельзя было способствовать «разрушению», а теперь рассчитывать на получение прибыли от восстановления.
Соглашение об ископаемых выгодно как Украине, так и США
Владимир Зеленский считает заключенное со Штатами соглашение о совместной добыче минеральных ресурсов на украинской территории выгодным для обеих стран. Он также выразил надежду, что данное соглашение позволит Украине получить необходимое количество систем противовоздушной обороны. По его словам, создаваемый в рамках этого соглашения фонд, а также сам договор по минеральным ресурсам предоставляют Украине возможность защищать будущие инвестиции США и формируют уверенность в правильном экономическом сотрудничестве между странами.
Зеленский хочет первый вклад США в соглашение в виде поставок ПВО
Лидер Украины выразил желание, чтобы первоначальный вклад Штатов в соглашение по поставкам минеральных ресурсов был предоставлен в виде систем противовоздушной обороны. По его словам, этот вопрос он уже обсудил с президентом США Дональдом Трампом, который пообещал рассмотреть предложение, подчеркнув при этом, что речь идет о коммерческих поставках, а не о бесплатной передаче вооружений. Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в получении доступа к закупке американского оружия.
Удивление соглашению «3 на 3»
Владимир Зеленский выразил удивление по поводу того, что наблюдательный совет, который будет осуществлять руководство фондом полезных ископаемых в рамках соглашения с США, будет формироваться на паритетной основе — по три представителя от каждой стороны. По словам украинского лидера, во многих украинских государственных компаниях большинство в наблюдательных советах имеют иностранцы, однако ранее это не вызывало вопросов. В данной ситуации предложена схема «три на три», и сразу возникли опасения относительно эффективности управления, подчеркнул Зеленский. По его мнению, если американский бизнес увидит в Украине значительный потенциал для инвестиций, это станет ключевым достижением.
«Украина ничего не потеряет, и Соединенные Штаты ничего не потеряют. Здесь точно будет инвестиция. Вопрос только в том, американцы хотят инвестировать сюда 100 миллионов долларов или американцы будут готовы зайти сюда с 200-300 миллиардами. Вот и все», — отметил Зеленский.
Зеленский назвал разговор с Трампом лучшим из всех
Зеленский охарактеризовал переговоры с президентом США Дональдом Трампом, состоявшиеся 26 апреля в Ватикане в рамках церемонии прощания с Папой Римским Франциском, как наиболее результативные из всех предыдущих встреч. Атмосфера встречи способствовала открытому и конструктивному диалогу, отметил Зеленский в ходе общения с представителями СМИ.
Лидер украинского государства также выразил уверенность, что состоявшаяся в Ватикане встреча могла изменить взгляд Трампа на происходящее. «Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно», — добавил Владимир Зеленский.
Главная гарантия безопасности для Украины — ее сильная армия
Существует два различных варианта обеспечения гарантий безопасности для Украины, однако ключевым элементом в обоих случаях являются мощные и многочисленные вооруженные силы страны. Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
Украинский лидер уточнил, что возможны два направления развития событий: первое предполагает формирование крупного иностранного военного контингента, второе — ограниченное по численности присутствие, которое, однако, подразумевает возможность вовлечения союзников при срабатывании так называемой пятой статьи (статьи устава НАТО о коллективной обороне) или ее аналога. По словам Зеленского, отсутствие гарантий со стороны США («бэкстопа») требует размещения на территории Украины значительного иностранного контингента, что сопряжено с большими финансовыми и организационными трудностями.
Надежда на ратификацию соглашения с США
Зеленский выразил надежду на то, что Верховная рада одобрит соглашение, заключенное с США, отметив при этом, что отказ отдельных депутатов поддержать его станет их личной ответственностью. По мнению лидера Украины, представители обеих стран — как чиновники, так и юристы — проделали максимально профессиональную работу над этим документом. Если кто-либо из парламентариев решит не голосовать за ратификацию, это будет исключительно их собственной проблемой и ответственностью, заявил Зеленский.
Европа будет рядом даже после выхода США из переговоров
Украинский лидер выразил уверенность в том, что европейские государства продолжат оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией даже в случае выхода Штатов из переговорного процесса. По словам Зеленского появляются определенные сигналы: возможно, после достижения соглашения о прекращении огня некоторые страны предпочтут, чтобы Украина осталась наедине с Россией. Такие сигналы существуют. Однако сам лидер Украины убежден, что Европа останется с ним, поскольку существует множество взаимосвязанных вопросов.
В случае прекращения огня будут его нарушения
Владимир Зеленский подчеркнул необходимость тщательного контроля за соблюдением режима прекращения огня в случае достижения соответствующих договоренностей, выразив уверенность в том, что нарушения неизбежны. По мнению украинского лидера, случаи нарушений соглашения произойдут обязательно — не на 90%, а на все 100%. Важно оперативно урегулировать вопрос мониторинга, заявил Зеленский.
Отвечая на вопрос о возможных механизмах мониторинга, лидер государства отметил, что пока не располагает точной информацией по этому поводу. Он выразил мнение, что в любом случае будут задействованы разведывательные средства, спутниковые технологии и другие технические инструменты.
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