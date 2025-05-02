В Прикамье простятся с погибшим на СВО пекарем из Очера Павлом Бояршиновым

Церемонию прощания с военнослужащим проведут 5 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Очере (Пермский край) похоронят Павла Бояршинова, погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Боец до отправки на фронт работал пекарем, сообщила окружная мэрия.
«На СВО 29 сентября 2024 года погиб наш земляк Павел Бояршинов 1981 года рождения. Приносим искренние соболезнования семье», — написано на странице администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился в деревне Лужково. Во время срочной службы освоил военные специальности моториста и электромонтера. Дослужился до младшего сержанта. В последние годы — работал в ООО «Хлеб».
Боец отправился на фронт в декабре 2023 года
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!