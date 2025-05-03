В Госдуме раскрыли, кому повысили пенсии в мае

Член комитета Госдумы Говырин: инвалидам и людям старше 80 лет повысили пенсии
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Люди старше 80 лет и инвалиды получат увеличенную страховую пенсию
Люди старше 80 лет и инвалиды получат увеличенную страховую пенсию Фото:

С 1 мая для российских граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов I группы увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — обозначил Говырин. Кроме того, депутат отметил, что для пенсионеров, за которыми осуществляется уход и которые не относятся к числу инвалидов с детства I группы, предусмотрена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей.

Говырин также сообщил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям граждан. Ранее сообщалось, что российский трудовой стаж может быть зачтен для получения пенсии в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. С 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки, включающие удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

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С 1 мая для российских граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов I группы увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. «Для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — обозначил Говырин. Кроме того, депутат отметил, что для пенсионеров, за которыми осуществляется уход и которые не относятся к числу инвалидов с детства I группы, предусмотрена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей. Говырин также сообщил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям граждан. Ранее сообщалось, что российский трудовой стаж может быть зачтен для получения пенсии в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. С 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки, включающие удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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