В Госдуме раскрыли, кому повысили пенсии в мае

С 1 мая для российских граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов I группы увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — обозначил Говырин. Кроме того, депутат отметил, что для пенсионеров, за которыми осуществляется уход и которые не относятся к числу инвалидов с детства I группы, предусмотрена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей.
Говырин также сообщил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям граждан. Ранее сообщалось, что российский трудовой стаж может быть зачтен для получения пенсии в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. С 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки, включающие удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
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