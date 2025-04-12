У кого из россиян вырастет пенсия в мае и как ее получить

Экономист Балынин: в мае повысят пенсии ветеранам войны и россиянам от 80 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Несклько категорий российских граждан получат дополнительные вплаты в мае
Несклько категорий российских граждан получат дополнительные вплаты в мае Фото:

В мае текущего года в России повысят пенсионные выплаты для пяти категорий граждан, сообщает кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Сред них — ветераны войны и россияне от 80 лет. Кроме того, в связи с майскими праздниками произойдут изменения в графике выплат. Кому и на сколько повысят пенсии в мае — в материале URA.RU. 

Кому повысят пенсию

В мае 2025 года несколько категорий россиян получат повышенные пенсии и дополнительные выплаты, отмечает Балынин. Среди них как ветераны Великой Отечественной войны, так и работники угольной промышленности.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны

  • Участники и инвалиды ВОВ.
  • Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
  • Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией и в ВОВ.

Труженики тыла и награжденные за труд в годы войны

  • Граждане, работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
  • Лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.
  • Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Граждане, достигшие 80 лет в апреле 2025 года

  • Им будет увеличена фиксированная часть пенсии.

Члены летных экипажей гражданской авиации

  • Мужчины с выслугой не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет.
  • При увольнении по здоровью требования снижаются на пять лет.

Работники угольной промышленности

  • Горняки, проработавшие не менее 25 лет (для некоторых специальностей — от 20 лет).
  • Строители шахт с аналогичным стажем.

Как изменится сумма выплат

Федеральные выплаты к 80-летию Победы значительно увеличатся. Инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших военных получат по 80 тысяч рублей. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников нацистских лагерей предусмотрена выплата в 55 тысяч рублей. Граждане, отметившие в апреле 80-летие, увидят увеличение своей пенсии более чем на 10 тысяч рублей за счет удвоения фиксированной выплаты и специальной надбавки.

Регионы также готовят дополнительные выплаты ветеранам. В Москве суммы составят от 25 до 70 тысяч рублей, причем в этом году они увеличены в среднем в 2,6 раза по сравнению с обычными годовыми выплатами. Особо выделяется Брянская область, где инвалиды ВОВ получат по миллиону рублей, а в Ульяновской области предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей. Важно отметить, что региональные выплаты назначаются дополнительно к федеральным, позволяя некоторым ветеранам получить двойную финансовую поддержку.

В какие дни можно получить выплаты

Майские праздники внесут изменения в график пенсионных выплат. В этом году нерабочие дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Пенсионеры, обычно получающие выплаты в начале месяца, в апреле получат сразу две пенсии — обычную за апрель и досрочную за май. Все выплаты, даты которых приходятся на праздничные дни, будут перечислены заранее — в конце апреля. Стандартный график выплат возобновится только после 12 мая.

Как получить страховую пенсию

С начала января текущего года страховые пенсии были увеличены. Для оформления страховой пенсии в 2025 году необходимо выполнить три требования:

  • Достичь пенсионного возраста (64 года для мужчин, 59 лет для женщин).
  • Иметь не менее 15 лет страхового стажа.
  • Накопить минимум 30 пенсионных баллов (коэффициентов).

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В мае текущего года в России повысят пенсионные выплаты для пяти категорий граждан, сообщает кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Сред них — ветераны войны и россияне от 80 лет. Кроме того, в связи с майскими праздниками произойдут изменения в графике выплат. Кому и на сколько повысят пенсии в мае — в материале URA.RU.  Кому повысят пенсию В мае 2025 года несколько категорий россиян получат повышенные пенсии и дополнительные выплаты, отмечает Балынин. Среди них как ветераны Великой Отечественной войны, так и работники угольной промышленности. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны Труженики тыла и награжденные за труд в годы войны Граждане, достигшие 80 лет в апреле 2025 года Члены летных экипажей гражданской авиации Работники угольной промышленности Как изменится сумма выплат Федеральные выплаты к 80-летию Победы значительно увеличатся. Инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших военных получат по 80 тысяч рублей. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников нацистских лагерей предусмотрена выплата в 55 тысяч рублей. Граждане, отметившие в апреле 80-летие, увидят увеличение своей пенсии более чем на 10 тысяч рублей за счет удвоения фиксированной выплаты и специальной надбавки. Регионы также готовят дополнительные выплаты ветеранам. В Москве суммы составят от 25 до 70 тысяч рублей, причем в этом году они увеличены в среднем в 2,6 раза по сравнению с обычными годовыми выплатами. Особо выделяется Брянская область, где инвалиды ВОВ получат по миллиону рублей, а в Ульяновской области предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей. Важно отметить, что региональные выплаты назначаются дополнительно к федеральным, позволяя некоторым ветеранам получить двойную финансовую поддержку. В какие дни можно получить выплаты Майские праздники внесут изменения в график пенсионных выплат. В этом году нерабочие дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Пенсионеры, обычно получающие выплаты в начале месяца, в апреле получат сразу две пенсии — обычную за апрель и досрочную за май. Все выплаты, даты которых приходятся на праздничные дни, будут перечислены заранее — в конце апреля. Стандартный график выплат возобновится только после 12 мая. Как получить страховую пенсию С начала января текущего года страховые пенсии были увеличены. Для оформления страховой пенсии в 2025 году необходимо выполнить три требования:
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