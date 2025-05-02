По делу о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском задержаны 6 человек

В деле о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) фигурируют шестеро обвиняемых. Все они заключены под стражу, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, направлявшая запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее было известно, что под арестом пятеро мужчин.
«В качестве обвиняемых привлечены шесть лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала депутат в своем telegram-канале. Также Лантратова добавила, что материалы уголовного дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области.
О пытках на мойке в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, местный житель Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали.
Позднее стало известно о других преступлениях банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы воровали деньги с их карты. Одного юношу как-то жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Позднее силовики задержали еще двоих участников банды — обвиняемых в похищении несовершеннолетних Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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