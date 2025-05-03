Путин рассказал о текущих отношениях между РФ и Азербайджаном

Путин: дружба в годы ВОВ стала основой союзнических отношений РФ и Азербайджана
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Путин поздравил президента Азербайджана с 80-летием Победы
Путин поздравил президента Азербайджана с 80-летием Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы подчеркнул, что традиции дружбы и взаимовыручки, сформированные в годы Великой Отечественной войны, останутся прочной основой для развития союзнических отношений между Москвой и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, укрепленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — написал Путин в поздравительном послании. Письмо опубликовано на сайте президента Азербайджана.

В эту памятную дату жители обеих стран отдают дань уважения тем, кто, проявляя самоотверженность и жертвуя собой как на линии фронта, так и в тылу, способствовал достижению победы над нацистскими захватчиками, отметил российский лидер. Он выразил глубокую признательность и направил поздравления, а также пожелания крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни всем ветеранам, проживающим на территории Азербайджана.

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Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы подчеркнул, что традиции дружбы и взаимовыручки, сформированные в годы Великой Отечественной войны, останутся прочной основой для развития союзнических отношений между Москвой и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера. «Славные традиции дружбы и взаимовыручки, укрепленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — написал Путин в поздравительном послании. Письмо опубликовано на сайте президента Азербайджана. В эту памятную дату жители обеих стран отдают дань уважения тем, кто, проявляя самоотверженность и жертвуя собой как на линии фронта, так и в тылу, способствовал достижению победы над нацистскими захватчиками, отметил российский лидер. Он выразил глубокую признательность и направил поздравления, а также пожелания крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни всем ветеранам, проживающим на территории Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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