Путин рассказал о текущих отношениях между РФ и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы подчеркнул, что традиции дружбы и взаимовыручки, сформированные в годы Великой Отечественной войны, останутся прочной основой для развития союзнических отношений между Москвой и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, укрепленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — написал Путин в поздравительном послании. Письмо опубликовано на сайте президента Азербайджана.
В эту памятную дату жители обеих стран отдают дань уважения тем, кто, проявляя самоотверженность и жертвуя собой как на линии фронта, так и в тылу, способствовал достижению победы над нацистскими захватчиками, отметил российский лидер. Он выразил глубокую признательность и направил поздравления, а также пожелания крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни всем ветеранам, проживающим на территории Азербайджана.
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