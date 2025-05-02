В Тюмени сегодня состоялось открытие мотосезона. В этом году оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава города Максим Афанасьев поделился, что реализацию нашла новая инициатива «Бессмертный мотополк». Он также принял в нем участие и разместил фото деда-фронтовика на стекле своего мотоцикла.
«На площади возле Тюменского технопарка сегодня собралось множество поклонников мотоциклов, чтобы отпраздновать начало нового мотосезона, который пройдет под знаком юбилея — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году прошло традиционное ежегодное мероприятие „Бессмертный мотополк“» — поделился Афанасьев в своем telegram-канале.
Он также принял участие в акции и разместил на своем мотоцикле Honda протрет дедушки Александра Уженцева, который попал на фронт в 18 лет. Победу предок главы Тюмени встретил в Эстонии, командиром огневого взвода. Был награжден медалями «За отвагу», «За военные заслуги» и «За победу над Германией».
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