Замминистра лично проверит челябинскую дорогу, которой заинтересовался Бастрыкин

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проведет проверку дороги Агаповка — Магнитный — Субутак, на которую обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастыкин после жалоб жителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Миндортранса.
«В воскресенье, 4 мая, комиссия в составе представителей Миндортранса, ОГКУ „Челябинскавтодор“ и подрядной организации „Урал-Сервис-Групп“, осуществляющей содержание данной дороги, во главе с замминистра Павлом Перебатовым выезжает на проверку дороги. Итоги работы выездной комиссии будут переданы в проверяющие органы», — сообщили в министерстве.
В Миндортрансе напомнили, что с 17 апреля в регионе введен сезонный запрет на движение грузового транспорта в связи с просушкой дорог. Установлено ограничение на проезд машин, нагрузка на ось которых превышает шесть тонн. В министерстве уточнили, что ежедневно выявляются многочисленные случаи нарушения правил перевозки тяжелых грузов. Также в Агаповском районе действуют ряд карьеров, продукция которых регулярно транспортируется по дорогам регионального значения.
Как ранее писало URA.RU, Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителя Агаповскго района, который пожаловался на плохую дорогу. Мужчина рассказал, что асфальтовое полотно разрушается, на его поверхности образовались ямы и колеи.
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