Губернатор ХМАО рассказал о поездке на родину

В Урае (ХМАО) планируют завершить строительство нового стационара с прачечной и приступить к возведению дополнительных корпусов больничного комплекса до конца 2025 года. Об этом сообщил в соцсети губернатор округа Руслан Кухарук после встречи с властями города.
«Сегодня готовность здания составляет 96%, ведется поставка медицинского оборудования. В планах — демонтаж старой больницы, строительство на ее месте двух новых корпусов. На выездном совещании обсудили причины переноса сроков, а также дальнейшие действия, необходимые для ввода в эксплуатацию всех корпусов больничного комплекса в текущем году», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Он также добавил, что принято решение о ремонте центральной дороги по улице Ленина и улицы Северная вблизи стационара.
В рамках визита обсуждались и другие проекты развития Урая. В частности, на месте здания детской школы искусств 1981 года постройки планируется возведение современного Дворца искусств с интеграцией территории с набережной реки Конды. Кроме того, прорабатывается вопрос ремонта объездной дороги в районе моста через реку Колосья, финансирование которого предусмотрено в окружном бюджете на 2026–2027 годы.
Отдельное внимание Кухарук уделил развитию образовательной инфраструктуры. Департаменту образования и науки Югры он поручил совместно с администрацией Урая рассмотреть возможность расширения корпусов Урайского политехнического колледжа и создания профориентационных классов.
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