02 мая 2025

«Пуля остановилась»: челябинский священник поделился невероятной историей бойца СВО. Видео

Священник Клюшин: российского военного спасла от пули икона в шлеме
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий показал, как пуля застряла в каске
Военнослужащий показал, как пуля застряла в каске Фото:

Российского военнослужащего в зоне специальной военной операции спасла от пули икона, находившаяся внутри шлема. Боеприпас застрял в нем, не причинив бойцу вреда. Историей поделился клирик челябинского храма мученика Иоанна Воина Георгий Клюшин.

«Жизнь бойца была спасена невероятным образом. Пуля, пробив шлем, остановилась, не задев головы», — цитирует слова Клюшина telegram-канал «Православие на Южном Урале».

На опубликованном видео заметно, как мужчина демонстрирует поврежденный шлем и пулю, застрявшую в нем. Также он показал глубокий след от боеприпаса и достал из подкладки шлема небольшую икону Иисуса Христа и Богородицы.

Как сообщало URA.RU ранее, служащий в зоне СВО иерей храма Иоанна Воина в Челябинске Георгий Клюшин записал видеообращение к жителям региона, напутствовав на победу. Он более года находится в полевых условиях, поддерживая российских военнослужащих.

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Российского военнослужащего в зоне специальной военной операции спасла от пули икона, находившаяся внутри шлема. Боеприпас застрял в нем, не причинив бойцу вреда. Историей поделился клирик челябинского храма мученика Иоанна Воина Георгий Клюшин. «Жизнь бойца была спасена невероятным образом. Пуля, пробив шлем, остановилась, не задев головы», — цитирует слова Клюшина telegram-канал «Православие на Южном Урале». На опубликованном видео заметно, как мужчина демонстрирует поврежденный шлем и пулю, застрявшую в нем. Также он показал глубокий след от боеприпаса и достал из подкладки шлема небольшую икону Иисуса Христа и Богородицы. Как сообщало URA.RU ранее, служащий в зоне СВО иерей храма Иоанна Воина в Челябинске Георгий Клюшин записал видеообращение к жителям региона, напутствовав на победу. Он более года находится в полевых условиях, поддерживая российских военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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