Российского военнослужащего в зоне специальной военной операции спасла от пули икона, находившаяся внутри шлема. Боеприпас застрял в нем, не причинив бойцу вреда. Историей поделился клирик челябинского храма мученика Иоанна Воина Георгий Клюшин.
«Жизнь бойца была спасена невероятным образом. Пуля, пробив шлем, остановилась, не задев головы», — цитирует слова Клюшина telegram-канал «Православие на Южном Урале».
На опубликованном видео заметно, как мужчина демонстрирует поврежденный шлем и пулю, застрявшую в нем. Также он показал глубокий след от боеприпаса и достал из подкладки шлема небольшую икону Иисуса Христа и Богородицы.
Как сообщало URA.RU ранее, служащий в зоне СВО иерей храма Иоанна Воина в Челябинске Георгий Клюшин записал видеообращение к жителям региона, напутствовав на победу. Он более года находится в полевых условиях, поддерживая российских военнослужащих.
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