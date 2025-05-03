Авария произошла в районе двух часов ночи (архивное фото)
В Екатеринбурге на пересечении улиц Серафимы Дерябина и Шаумяна произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«На пустом перекрестке не смогли разъехаться. В скорой вроде еще и пациент был, к нему новая машина приехала», — рассказал очевидец. На месте работают сотрудники ГАИ.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Авария на пересечении улиц Серафимы Дерябина и Шаумяна с участием скорой помощи
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