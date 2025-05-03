03 мая 2025

В Екатеринбурге произошла авария с участием скорой помощи. Фото

Легковушка и скорая помощь не поделили дорогу на перекрестке в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в районе двух часов ночи (архивное фото)
Авария произошла в районе двух часов ночи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Серафимы Дерябина и Шаумяна произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На пустом перекрестке не смогли разъехаться. В скорой вроде еще и пациент был, к нему новая машина приехала», — рассказал очевидец. На месте работают сотрудники ГАИ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Авария на пересечении улиц Серафимы Дерябина и Шаумяна с участием скорой помощи
Авария на пересечении улиц Серафимы Дерябина и Шаумяна с участием скорой помощи
Фото:

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Серафимы Дерябина и Шаумяна произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На пустом перекрестке не смогли разъехаться. В скорой вроде еще и пациент был, к нему новая машина приехала», — рассказал очевидец. На месте работают сотрудники ГАИ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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