В Перми ищут подрядчика для строительства выезда с промузла «Осенцы» за 500 млн рублей

В Перми дополнительный выезд с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Осенцы» построят до 10 ноября 2025 года. Работы по реализации четвертого этапа проекта оценили в 491,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по строительству дополнительного выезда с территории для размещения ОЭЗ „Осенцы“. Контракт включает работы по четвертому этапу проекта: реконструкцию газопроводов, промысловых нефтепроводов и сопутствующих коммуникаций. Начальная цена контракта — 491,7 млн рублей, срок выполнения — с конца мая до 10 ноября 2025 года. Заявки принимаются до 12 мая», — говорится в документах на сайте госзакупок.
В апреле 2025 года региональный минтранс сообщал о 81% технической готовности проекта по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы». О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла.
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