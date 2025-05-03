03 мая 2025

В Перми ищут подрядчика для строительства выезда с промузла «Осенцы» за 500 млн рублей

В Перми начался отбор подрядчика для строительства дополнительного выезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы должны завершится до середины ноября 2025 года
Работы должны завершится до середины ноября 2025 года Фото:

В Перми дополнительный выезд с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Осенцы» построят до 10 ноября 2025 года. Работы по реализации четвертого этапа проекта оценили в 491,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по строительству дополнительного выезда с территории для размещения ОЭЗ „Осенцы“. Контракт включает работы по четвертому этапу проекта: реконструкцию газопроводов, промысловых нефтепроводов и сопутствующих коммуникаций. Начальная цена контракта — 491,7 млн рублей, срок выполнения — с конца мая до 10 ноября 2025 года. Заявки принимаются до 12 мая», — говорится в документах на сайте госзакупок.

В апреле 2025 года региональный минтранс сообщал о 81% технической готовности проекта по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы». О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла.

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В Перми дополнительный выезд с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Осенцы» построят до 10 ноября 2025 года. Работы по реализации четвертого этапа проекта оценили в 491,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по строительству дополнительного выезда с территории для размещения ОЭЗ „Осенцы“. Контракт включает работы по четвертому этапу проекта: реконструкцию газопроводов, промысловых нефтепроводов и сопутствующих коммуникаций. Начальная цена контракта — 491,7 млн рублей, срок выполнения — с конца мая до 10 ноября 2025 года. Заявки принимаются до 12 мая», — говорится в документах на сайте госзакупок. В апреле 2025 года региональный минтранс сообщал о 81% технической готовности проекта по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы». О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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