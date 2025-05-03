В Преображенском районе Тюмени произошло страшное ДТП. Там столкнулись два автомобиля: одна машина загорелась, а водитель второй в очень тяжелом состоянии, сообщили очевидцы. При этом, по их словам, водитель и пассажир горящей машины убежали с места аварии, будучи в алкогольном опьянении.
«Преображенский. Столкнулись две машины. Водитель и пассажир горящей машины — молодые парни в нетрезвом состоянии — скрылись с места аварии. Молодой человек во второй машине, со слабым пульсом, в карете скорой помощи», — написали тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области. Ответ ожидается.
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