03 мая 2025
02 мая 2025

В Тюмени произошло жесткое ДТП с возгоранием. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из-за ДТП загорелась машина
В Тюмени из-за ДТП загорелась машина Фото:

В Преображенском районе Тюмени произошло страшное ДТП. Там столкнулись два автомобиля: одна машина загорелась, а водитель второй в очень тяжелом состоянии, сообщили очевидцы. При этом, по их словам, водитель и пассажир горящей машины убежали с места аварии, будучи в алкогольном опьянении.

«Преображенский. Столкнулись две машины. Водитель и пассажир горящей машины — молодые парни в нетрезвом состоянии — скрылись с места аварии. Молодой человек во второй машине, со слабым пульсом, в карете скорой помощи», — написали тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Преображенском районе Тюмени произошло страшное ДТП. Там столкнулись два автомобиля: одна машина загорелась, а водитель второй в очень тяжелом состоянии, сообщили очевидцы. При этом, по их словам, водитель и пассажир горящей машины убежали с места аварии, будучи в алкогольном опьянении. «Преображенский. Столкнулись две машины. Водитель и пассажир горящей машины — молодые парни в нетрезвом состоянии — скрылись с места аварии. Молодой человек во второй машине, со слабым пульсом, в карете скорой помощи», — написали тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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