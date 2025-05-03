Создатель «Дневника Хача» Сардаров задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

Видеоблогер Амиран Сардаров, известный как создатель канала «Дневник Хача», должен Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тысяча 489 рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Канал Сардарова на видеохостинге YouTube насчитывает 5,7 миллиона подписчиков. Он также получил широкую известность благодаря своему участию в различных телевизионных шоу и фильмах.
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