03 мая 2025

Создатель «Дневника Хача» Сардаров задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма недоимки составляет 491 тысяча рублей
Сумма недоимки составляет 491 тысяча рублей Фото:

Видеоблогер Амиран Сардаров, известный как создатель канала «Дневник Хача», должен Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тысяча 489 рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Канал Сардарова на видеохостинге YouTube насчитывает 5,7 миллиона подписчиков. Он также получил широкую известность благодаря своему участию в различных телевизионных шоу и фильмах.

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Видеоблогер Амиран Сардаров, известный как создатель канала «Дневник Хача», должен Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тысяча 489 рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Канал Сардарова на видеохостинге YouTube насчитывает 5,7 миллиона подписчиков. Он также получил широкую известность благодаря своему участию в различных телевизионных шоу и фильмах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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