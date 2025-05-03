03 мая 2025

Экскурсионный автобус опрокинулся в Пермском крае: есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП есть пострадавшие
В результате ДТП есть пострадавшие Фото:

В Суксунском округе Пермского края утром 4 мая опрокинулся экскурсионный автобус, несколько человек получили травмы. Об инциденте сообщается на сайте регионального МЧС. 

«4 мая в 6:10 по местному времени поступило сообщение о ДТП с участием экскурсионного автобуса в Суксунском округе. Как установили прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения, автобус опрокинулся. В результате аварии есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве. 

На ДТП привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц спецтехники, в том числе 6 сотрудников и 2 автомобиля от МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Суксунском округе Пермского края утром 4 мая опрокинулся экскурсионный автобус, несколько человек получили травмы. Об инциденте сообщается на сайте регионального МЧС.  «4 мая в 6:10 по местному времени поступило сообщение о ДТП с участием экскурсионного автобуса в Суксунском округе. Как установили прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения, автобус опрокинулся. В результате аварии есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве.  На ДТП привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц спецтехники, в том числе 6 сотрудников и 2 автомобиля от МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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