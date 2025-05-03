Экскурсионный автобус опрокинулся в Пермском крае: есть пострадавшие

В Суксунском округе Пермского края утром 4 мая опрокинулся экскурсионный автобус, несколько человек получили травмы. Об инциденте сообщается на сайте регионального МЧС.
«4 мая в 6:10 по местному времени поступило сообщение о ДТП с участием экскурсионного автобуса в Суксунском округе. Как установили прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения, автобус опрокинулся. В результате аварии есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве.
На ДТП привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц спецтехники, в том числе 6 сотрудников и 2 автомобиля от МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.
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