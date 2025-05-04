В Румынии начались судьбоносные выборы

В Румынии начались президентские выборы, на которых может победить председатель националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион. Он намерен позиционировать себя как потенциальный союзник президента России Владимира Путина.
«Избирательные участки для голосования на выборах президента Румынии открылись во всех населенных пунктах», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что явка не имеет порога, так что выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества голосующих.
В выборах участвуют 11 кандидатов, включая лидеров партий и независимых кандидатов, среди которых есть мэр Бухареста Никушор Дан и бывший премьер Виктор Понта. При отсутствии победителя с более чем 50% голосов через две недели состоится второй тур. Граждане, проживающие за рубежом, начали голосовать с 2 мая.
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