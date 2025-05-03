В селе Ильинка в реке Ишим уровень воды продолжает превышать критическую отметку

В Тюменской области за последние сутки уровень воды в реке Ишим, протекающей через одноименный город, поднялся на 50 сантиметров и достиг отметки 922. Данный показатель превышает критическую отметку на 72 сантиметра, сообщается на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +50 см. Уровень воды над нулем поста 922 см. Критическая отметка — 850 см», — отмечено на сайте.
В селе Ильинка наблюдается снижение уровня воды третий день подряд. По состоянию на утро 4 мая показатель составил 821 см, что на 2 см меньше предыдущего значения. Уровень воды по-прежнему превышает критическую отметку, установленную на уровне 800 см.
В других районах региона вода продолжает прибывать. Среди них:
- в Абатском река Ишим +11 (816 см);
- в Ялуторовске река Тобол +1 (529 см);
- в Викулово река Ишим +3 (607 см);
- в Тобольске река Иртыш +5 (627 см);
- в Тюмени река Тура +3 (543 см).
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