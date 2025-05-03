03 мая 2025
02 мая 2025

В Тюменской области в реке Ишим стремительно растет уровень воды. Инфографика

Вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась на 50 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Ильинка в реке Ишим уровень воды продолжает превышать критическую отметку
В селе Ильинка в реке Ишим уровень воды продолжает превышать критическую отметку Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области за последние сутки уровень воды в реке Ишим, протекающей через одноименный город, поднялся на 50 сантиметров и достиг отметки 922. Данный показатель превышает критическую отметку на 72 сантиметра, сообщается на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +50 см. Уровень воды над нулем поста 922 см. Критическая отметка — 850 см», — отмечено на сайте.

В селе Ильинка наблюдается снижение уровня воды третий день подряд. По состоянию на утро 4 мая показатель составил 821 см, что на 2 см меньше предыдущего значения. Уровень воды по-прежнему превышает критическую отметку, установленную на уровне 800 см.

В других районах региона вода продолжает прибывать. Среди них:

  • в Абатском река Ишим +11 (816 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +1 (529 см);
  • в Викулово река Ишим +3 (607 см);
  • в Тобольске река Иртыш +5 (627 см);
  • в Тюмени река Тура +3 (543 см).
Уровень воды в тюменских реках 4 мая
Уровень воды в тюменских реках 4 мая
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В Тюменской области за последние сутки уровень воды в реке Ишим, протекающей через одноименный город, поднялся на 50 сантиметров и достиг отметки 922. Данный показатель превышает критическую отметку на 72 сантиметра, сообщается на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +50 см. Уровень воды над нулем поста 922 см. Критическая отметка — 850 см», — отмечено на сайте. В селе Ильинка наблюдается снижение уровня воды третий день подряд. По состоянию на утро 4 мая показатель составил 821 см, что на 2 см меньше предыдущего значения. Уровень воды по-прежнему превышает критическую отметку, установленную на уровне 800 см. В других районах региона вода продолжает прибывать. Среди них:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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