В Тюмени замедлился рост зарплат из-за активных соискателей

В Тюменской области замедлился рост зарплат высокой активности соискателей на рынке труда. В апреле 2025 года зарплаты выросли всего на 4%, для сравнения в 2024 году рост составлял 16%. Об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.
«Активность соискателей увеличивается: рост откликов на вакансии составил почти 53% при росте количества новых резюме на 43%. При этом на рынке труда на 6% снизилось количество размещенных работодателями вакансий», — сообщили эксперты.
Самыми востребованными специалистами остаются продавцы, кассиры, водители, курьеры, повара и врачи. Самая высокая зарплата предлагается курьеру — 105 тысяч рублей (+15% за год). Снизился спрос на упаковщиков (-37%) и разнорабочих (-50%). Среди офисных работников наиболее востребованы бухгалтеры и менеджеры по продажам.
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