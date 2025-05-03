03 мая 2025
02 мая 2025

В Тюмени замедлился рост зарплат из-за активных соискателей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на 6% снизилось количество размещенных работодателями вакансий
В Тюмени на 6% снизилось количество размещенных работодателями вакансий Фото:

В Тюменской области замедлился рост зарплат высокой активности соискателей на рынке труда. В апреле 2025 года зарплаты выросли всего на 4%, для сравнения в 2024 году рост составлял 16%. Об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.

«Активность соискателей увеличивается: рост откликов на вакансии составил почти 53% при росте количества новых резюме на 43%. При этом на рынке труда на 6% снизилось количество размещенных работодателями вакансий», — сообщили эксперты. 

Самыми востребованными специалистами остаются продавцы, кассиры, водители, курьеры, повара и врачи. Самая высокая зарплата предлагается курьеру — 105 тысяч рублей (+15% за год). Снизился спрос на упаковщиков (-37%) и разнорабочих (-50%). Среди офисных работников наиболее востребованы бухгалтеры и менеджеры по продажам.

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В Тюменской области замедлился рост зарплат высокой активности соискателей на рынке труда. В апреле 2025 года зарплаты выросли всего на 4%, для сравнения в 2024 году рост составлял 16%. Об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень. «Активность соискателей увеличивается: рост откликов на вакансии составил почти 53% при росте количества новых резюме на 43%. При этом на рынке труда на 6% снизилось количество размещенных работодателями вакансий», — сообщили эксперты.  Самыми востребованными специалистами остаются продавцы, кассиры, водители, курьеры, повара и врачи. Самая высокая зарплата предлагается курьеру — 105 тысяч рублей (+15% за год). Снизился спрос на упаковщиков (-37%) и разнорабочих (-50%). Среди офисных работников наиболее востребованы бухгалтеры и менеджеры по продажам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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