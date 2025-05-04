На границе РФ и Эстонии образовалась большая очередь после военных учений

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Время ожидания на границе - от 3,5 до восьми часов
Время ожидания на границе - от 3,5 до восьми часов Фото:

На границе России и Эстонии возникла большая очередь после военных учений, когда Эстония открыла пограничный пункт в Нарве после трехдневного перерыва. Об этом пишет Err.

«Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 7:00», — говорится в материале. Там добавили, что это произошло после того, как Эстония вновь открыла пограничный пункт в Нарве, который был закрыт на три дня в связи с проведением военных учений.

Время ожидания на границе составляет от 3,5 до восьми часов. Ранее Федеральная таможенная служба России сообщала о приостановке работы погранпункта «Нарва-1» для пешеходов с 30 апреля по 2 мая. Очереди на этом пограничном пункте — явление регулярное: 18 апреля время ожидания также достигало пяти и более часов.

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На границе России и Эстонии возникла большая очередь после военных учений, когда Эстония открыла пограничный пункт в Нарве после трехдневного перерыва. Об этом пишет Err. «Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 7:00», — говорится в материале. Там добавили, что это произошло после того, как Эстония вновь открыла пограничный пункт в Нарве, который был закрыт на три дня в связи с проведением военных учений. Время ожидания на границе составляет от 3,5 до восьми часов. Ранее Федеральная таможенная служба России сообщала о приостановке работы погранпункта «Нарва-1» для пешеходов с 30 апреля по 2 мая. Очереди на этом пограничном пункте — явление регулярное: 18 апреля время ожидания также достигало пяти и более часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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