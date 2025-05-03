Госавтоинспекция перекрыла трассу под Челябинском

Под Челябинском временно перекрыли трассу на участке автодороги «Вахрушево-Долгодеревенское». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Внимание, водители! 4 мая до 11:00 на участке автодороги „Вахрушево-Долгодеревенское“ (со 2-го по 12-й км) будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение массовой велогонки», — отмечает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда. Это поможет избежать задержек и обеспечить безопасность участников соревнований.
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