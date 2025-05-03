03 мая 2025
02 мая 2025

Госавтоинспекция перекрыла трассу под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили из-за велогонки
Движение ограничили из-за велогонки Фото:

Под Челябинском временно перекрыли трассу на участке автодороги «Вахрушево-Долгодеревенское». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. 

«Внимание, водители! 4 мая до 11:00 на участке автодороги „Вахрушево-Долгодеревенское“ (со 2-го по 12-й км) будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение массовой велогонки», — отмечает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда. Это поможет избежать задержек и обеспечить безопасность участников соревнований.

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Под Челябинском временно перекрыли трассу на участке автодороги «Вахрушево-Долгодеревенское». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.  «Внимание, водители! 4 мая до 11:00 на участке автодороги „Вахрушево-Долгодеревенское“ (со 2-го по 12-й км) будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение массовой велогонки», — отмечает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда. Это поможет избежать задержек и обеспечить безопасность участников соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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