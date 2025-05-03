Тюменские дорожники работают круглосуточно из-за сильных дождей в городе

В первые дни мая в Тюмени сотрудники дорожных служб активно устраняют последствия сильных дождей. После вчерашнего ливня на улицах образовались огромные лужи — для их ликвидации было задействовано 23 единицы водооткачивающей техники, сообщили в администрации города.
«За четыре майских дня выпало 9 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. Вчерашний ливень оставил после себя следы пребывания в виде огромных луж. На их ликвидацию выехала водооткачивающая техника в количестве 23 единиц», — сказано в telegram-канале мэрии.
Несмотря на сложности с ликвидацией последствий дождя, городские службы не прекращают подготовку к главному празднику. В ночь с 3 на 4 мая 159 единиц техники и 210 рабочих чистили дороги, убирали мусор, очищали урны и решетки.
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