В Копейске Челябинской области живет бродяга, который поражает местных жителей своим сходством с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.
«Его зовут Володя, он страдает ментальным расстройством личности. Он как Доктор Стрэндж, может появляется в различных местах Копейска. У него присутствует синдром бродяжничества. Основное место обитания автостанция. К социуму не адаптирован, регулярно уходит из семьи» — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети в «ВКонтакте». Фотографию бездомного в сообществе выставила местная женщина, которая решила помочь мужчине.
Необычная внешность мужчины не оставила подписчиков равнодушных. Многие отмечают «чистый» взгляд челябинского «двойника» британского актера. Жители рассказывают, что часто его видят в различных поселках Копейска. В основном он попрошайничает у сетевых магазинов или распивает спиртное.
Бенедикт Камбербэтч — британский актер, выпускник Лондонской академии музыкального и драматического искусства (LAMDA). Мировую известность получил после роли Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок» (2010–2017). Снимался в оскароносных фильмах: «Игра в имитацию» (Алан Тьюринг), «12 лет рабства», «Власть пса». Исполнил роль Доктора Стрэнджа в кинематографической вселенной Marvel (2016–2024). Озвучивал Смауга в «Хоббит» и Гринча в мультфильме «Гринч». Кавалер ордена Британской империи (CBE, 2015), лауреат премий BAFTA, Эмми и «Золотой глобус». Один из самых востребованных актеров современного кино и театра.
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