«Гарантийный фонд» обеспечил кредитование тюменского бизнеса на сотни млн рублей

Более 30 предпринимателей Тюменской области получили поручительства на 213 млн рублей в рамках программы «Гарантийный фонд». Это позволило им оформить кредиты боле чем на 600 млн рублей, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
«Общая сумма предоставленных поручительств составила 213 миллионов рублей, что способствовало выдаче кредитов и займов на сумму 665 миллионов рублей», — сказано на сайте. По данным Гарантийного фонда, 80% получателей поддержки работают в сельском хозяйстве и сфере услуг.
В 2025 году лимит поручительств увеличен до 3 млрд рублей — это позволит оказать помощь большему числу предпринимателей. В программе участвуют 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства и АО «ТАЛК», список участников постоянно расширяется.
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