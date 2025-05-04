ВСУ ударили по заводу «Стрела» в Брянской области

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ВСУ нанесли удар по заводу в Брянской области
ВСУ нанесли удар по заводу в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по заводу «Стрела», расположенному в Брянской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня «Град».

«ВСУ обстреляли завод „Стрела“ в Суземском районе Брянской области из РСЗО „Град“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что цех и административное здание загорелись, согласно предварительным данным, завод разрушен.

По информации Mash, два охранника получили легкие травмы и обратились за медицинской помощью. Завод занимается производством различных электротехнических изделий, передали в telegram-канале.

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ВСУ нанесли удар по заводу «Стрела», расположенному в Брянской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня «Град». «ВСУ обстреляли завод „Стрела“ в Суземском районе Брянской области из РСЗО „Град“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что цех и административное здание загорелись, согласно предварительным данным, завод разрушен. По информации Mash, два охранника получили легкие травмы и обратились за медицинской помощью. Завод занимается производством различных электротехнических изделий, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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