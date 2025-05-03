В Ишиме уровень воды приближается к рекордным значениям, создан запас продуктов

Уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно подниматься, до рекордных показателей 2017 года осталось 60 сантиметров. Пик паводка в городе Ишиме ожидается в ближайшие дни, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«До значений 2017-го остается 60 см...В Казанском районе уже несколько суток отмечаем устойчивое снижение уровня воды. А пик паводка в Ишиме ожидаем в ближайшие дни», — сказано в telegram-канале Моора.
В Ишимском районе из-за подъема воды затоплена дорога Ишим — Синицына, движение закрыто, есть объездной маршрут. В районах, подверженных угрозе затопления, сформирован резерв продуктов — соль, сахар, мука, различные крупы, макаронные изделия, консервы, а также питьевая вода.
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