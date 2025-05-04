Москвичам рекомендовали отказаться от пиротехники на майских праздниках

В Москве по-прежнему действует запрет на использование пиротехники в городской черте и запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом напомнили в столичной полиции.
«Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте ГУ МВД России по Москве. Там уточнили, что нарушение правил использования пиротехники влечет ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Если возникнут серьезные последствия, действия нарушителя будут квалифицироваться по нормам Уголовного кодекса России.
Также в МВД отметили, что запуск любого БПЛА может привести к административной и уголовной ответственности, вплоть до применения оружия для их уничтожения. В праздничный период, посвященный 80-летию Победы, особое внимание уделяется пресечению таких действий. За запуск беспилотника грозит штраф до 50 тысяч рублей, заключили в пресс-службе.
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