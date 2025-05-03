Сегодня Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершает чин закладки камня в основание нового храма в честь святого страстотерпца Евгения Боткина в память о погибших во время спецоперации медиках. Об этом сообщает Челябинская митрополия.
«Новый храм возводят в Челябинске на территории областной клинической больницы №3. Сейчас начался молебен на начало строительства храма-памятника. Новую церковь построят в память жертв COVID-19 — медицинских работников, которые сражались с инфекцией, а также погибших на СВО», — отмечает пресс-служба Челябинской митрополии.
В мероприятии участвуют губернатор Алексей Текслер и мэр Алексей Лошкин, почетные гости, священники и жители. После закладки камня верующие смогут приложиться к мощам великомученицы Варвары. Святая считается покровительницей людей опасных профессий и оберегает от внезапной смерти.
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