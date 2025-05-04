В Приморском крае прошел детский парад Победы. Видео

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Губернатор поблагодарил участников детского парада
Губернатор поблагодарил участников детского парада Фото:

В Приморском крае состоялся детский парад Победы. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко.

«Вот так наши дети готовились к этому важному событию — первому детскому параду „Правнуки Победы“», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он добавил, что  участники парада проявили настоящие старания и искренность. Губернатор выразил детям огромную благодарность.

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В Приморском крае состоялся детский парад Победы. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко. «Вот так наши дети готовились к этому важному событию — первому детскому параду „Правнуки Победы“», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он добавил, что  участники парада проявили настоящие старания и искренность. Губернатор выразил детям огромную благодарность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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