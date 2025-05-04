Губернатор поблагодарил участников детского парада
В Приморском крае состоялся детский парад Победы. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко.
«Вот так наши дети готовились к этому важному событию — первому детскому параду „Правнуки Победы“», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он добавил, что участники парада проявили настоящие старания и искренность. Губернатор выразил детям огромную благодарность.
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