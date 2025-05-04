Парад потомков нацистов: Захарова раскритиковала приглашение ВСУ на шествие в Британию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение пригласить украинских военных на памятное шествие в Великобритании. По ее словам, мировое сообщество увидит в этом «парад» идеологических наследников нацистов и коллаборационистов, причастных к преступлениям против человечности.
«„Парад“ идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников», — заявила Захарова у себя в telegram-канале. Она добавила, что, стремясь, нанести России «стратегическое поражение», западные страны добились лишь дискредитации собственных ценностей, допустив участие неонацистских элементов в праздновании Дня Победы.
Украинские военные примут участие в параде Победы в Лондоне. Об этом официально заявило министерство обороны Великобритании.
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