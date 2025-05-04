Парад потомков нацистов: Захарова раскритиковала приглашение ВСУ на шествие в Британию

МИД РФ Захарова: англосаксы поразили сами себя
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Захарова заявила, что англосаксы поразили сами себя
Захарова заявила, что англосаксы поразили сами себя Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение пригласить украинских военных на памятное шествие в Великобритании. По ее словам, мировое сообщество увидит в этом «парад» идеологических наследников нацистов и коллаборационистов, причастных к преступлениям против человечности.

«„Парад“ идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников», — заявила Захарова у себя в telegram-канале. Она добавила, что, стремясь, нанести России «стратегическое поражение», западные страны добились лишь дискредитации собственных ценностей, допустив участие неонацистских элементов в праздновании Дня Победы.

Украинские военные примут участие в параде Победы в Лондоне. Об этом официально заявило министерство обороны Великобритании.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение пригласить украинских военных на памятное шествие в Великобритании. По ее словам, мировое сообщество увидит в этом «парад» идеологических наследников нацистов и коллаборационистов, причастных к преступлениям против человечности. «„Парад“ идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников», — заявила Захарова у себя в telegram-канале. Она добавила, что, стремясь, нанести России «стратегическое поражение», западные страны добились лишь дискредитации собственных ценностей, допустив участие неонацистских элементов в праздновании Дня Победы. Украинские военные примут участие в параде Победы в Лондоне. Об этом официально заявило министерство обороны Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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