Экс-жена Паши Техника: Собчак отказалась платить за место на кладбище

Бывшая жена музыканта Паши Техника Ева Карицкая заявила, что журналистка Ксения Собчак не выполнила обещания помочь с местом на кладбище. Карицкая пояснила, что не получила от Собчак никаких денег, а согласилась на интервью только из-за обещания помощи с похоронами.
«Никаких денег я не получила. Я предложила дать интервью за место на кладбище», — рассказала Карицкая в интервью «ЛюдиPRO». Она добавила, что семья артиста самостоятельно нашла место для захоронения, но рассчитывала на финансовую поддержку журналистки.
За помощь с захоронением музыканта Карицкая дала интервью журналистке, но после публикации Собчак сообщила об отказе администрации. Девушка также попросила помочь с оплатой места стоимостью 560 тысяч рублей, однако Собчак проигнорировала ее просьбу утверждает Карицкая.
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