Экс-жена Паши Техника: Собчак отказалась платить за место на кладбище

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Паша Техник был похоронен на Николо-Архангельском кладбище
Паша Техник был похоронен на Николо-Архангельском кладбище Фото:
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Похороны Паши Техника

Бывшая жена музыканта Паши Техника Ева Карицкая заявила, что журналистка Ксения Собчак не выполнила обещания помочь с местом на кладбище. Карицкая пояснила, что не получила от Собчак никаких денег, а согласилась на интервью только из-за обещания помощи с похоронами.

«Никаких денег я не получила. Я предложила дать интервью за место на кладбище», — рассказала Карицкая в интервью «ЛюдиPRO». Она добавила, что семья артиста самостоятельно нашла место для захоронения, но рассчитывала на финансовую поддержку журналистки.

За помощь с захоронением музыканта Карицкая дала интервью журналистке, но после публикации Собчак сообщила об отказе администрации. Девушка также попросила помочь с оплатой места стоимостью 560 тысяч рублей, однако Собчак проигнорировала ее просьбу утверждает Карицкая.

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Бывшая жена музыканта Паши Техника Ева Карицкая заявила, что журналистка Ксения Собчак не выполнила обещания помочь с местом на кладбище. Карицкая пояснила, что не получила от Собчак никаких денег, а согласилась на интервью только из-за обещания помощи с похоронами. «Никаких денег я не получила. Я предложила дать интервью за место на кладбище», — рассказала Карицкая в интервью «ЛюдиPRO». Она добавила, что семья артиста самостоятельно нашла место для захоронения, но рассчитывала на финансовую поддержку журналистки. За помощь с захоронением музыканта Карицкая дала интервью журналистке, но после публикации Собчак сообщила об отказе администрации. Девушка также попросила помочь с оплатой места стоимостью 560 тысяч рублей, однако Собчак проигнорировала ее просьбу утверждает Карицкая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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