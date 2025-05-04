Россия не проводила особой подготовки к специальной военной операции (СВО), стремясь решить проблему Донбасса мирным путем, но была вынуждена действовать из-за позиции другой стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия специально не готовилась к СВО», — рассказал Путин в новом документальном фильме, приуроченном к 25-летию его первой инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 1».
Президент подчеркнул, что Москва изначально делала ставку на дипломатические методы для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, Россия рассчитывала на мирное решение, однако действия противоположной стороны не оставили других вариантов.
В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая, Владимир Путин прокомментирует важнейшие события, произошедшие в стране и за ее пределами за последние 25 лет. Первыми этот фильм увидели жители Дальнего Востока.
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