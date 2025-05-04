Путин: Россия специально не готовилась к СВО

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Путин заявил, что Россия искала мирные пути решения конфликта в Донбассе
Путин заявил, что Россия искала мирные пути решения конфликта в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Россия не проводила особой подготовки к специальной военной операции (СВО), стремясь решить проблему Донбасса мирным путем, но была вынуждена действовать из-за позиции другой стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

«Россия специально не готовилась к СВО», — рассказал Путин в новом документальном фильме, приуроченном к 25-летию его первой инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 1».

Президент подчеркнул, что Москва изначально делала ставку на дипломатические методы для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, Россия рассчитывала на мирное решение, однако действия противоположной стороны не оставили других вариантов.

В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая, Владимир Путин прокомментирует важнейшие события, произошедшие в стране и за ее пределами за последние 25 лет. Первыми этот фильм увидели жители Дальнего Востока.

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Россия не проводила особой подготовки к специальной военной операции (СВО), стремясь решить проблему Донбасса мирным путем, но была вынуждена действовать из-за позиции другой стороны. Об этом заявил президент РФ  Владимир Путин.  «Россия специально не готовилась к СВО», — рассказал Путин в новом документальном фильме, приуроченном к 25-летию его первой инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что Москва изначально делала ставку на дипломатические методы для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, Россия рассчитывала на мирное решение, однако действия противоположной стороны не оставили других вариантов. В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая, Владимир Путин прокомментирует важнейшие события, произошедшие в стране и за ее пределами за последние 25 лет. Первыми этот фильм увидели жители Дальнего Востока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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