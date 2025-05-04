Путин рассказал, какую реакцию ожидал от россиян на начало спецоперации

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение реакцией российского общества на специальную военную операцию (СВО). О своих ожиданиях и надеждах он рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который был показан в прямом эфире на телеканале «Россия».
Президент подчеркнул, что рассчитывал на понимание и поддержку со стороны граждан России в этот ответственный период. «И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет такой», — сказал Путин.
Глава государства также отметил важность осознания каждым гражданином его роли в судьбе страны. «И когда рядовой гражданин, наш простой человек начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день... его детей, его семьи, его родины и страны».
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