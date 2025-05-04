В Курской области загорелась АЗС после удара дрона

В Курской области произошло возгорание на АЗС после удара дрона. Об этом рассказал глава региона
«FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Через десять минут возгорание было ликвидировано.
Он добавил, что также произошла атака на жилой дом в селе Званном, в результате которой сгорел автомобиль. Пострадавших нет, заключил Хинштейн.
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