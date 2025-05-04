В Курской области загорелась АЗС после удара дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате пожара никто не пострадал (архивное фото)
В результате пожара никто не пострадал (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области произошло возгорание на АЗС после удара дрона. Об этом рассказал глава региона 

«FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Через десять минут возгорание было ликвидировано.

Он добавил, что также произошла атака на жилой дом в селе Званном, в результате которой сгорел автомобиль. Пострадавших нет, заключил Хинштейн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области произошло возгорание на АЗС после удара дрона. Об этом рассказал глава региона  «FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Через десять минут возгорание было ликвидировано. Он добавил, что также произошла атака на жилой дом в селе Званном, в результате которой сгорел автомобиль. Пострадавших нет, заключил Хинштейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...