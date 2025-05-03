Подросток на мопеде сбил девочку в тюменском селе

В селе Бигила Заводоуковского муниципального округа Тюменской области 2 мая произошло ДТП с участием детей. Подросток на мопеде сбил 11-летнюю девочку, сообщила апресс-служба ГАИ Тюменской области.
«ДТП случилось 2 мая в селе Бигила Заводоуковского муниципального округа. 14-летний школьник , управляя мопедом „Рейсер“, сбил 11-летнюю девочку», — сказано в telegram-канале ведомства.
Подросток сообщил, что девочки находились посередине проезжей части, что помешало ему их объехать. На момент происшествия у водителя отсутствовали средства защиты. В результате ДТП оба ребенка были доставлены в больницу.
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