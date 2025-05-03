03 мая 2025
02 мая 2025

Подросток на мопеде сбил девочку в тюменском селе

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки шли группой по проезжей части (архивное фото)
Девочки шли группой по проезжей части (архивное фото) Фото:

В селе Бигила Заводоуковского муниципального округа Тюменской области 2 мая произошло ДТП с участием детей. Подросток на мопеде сбил 11-летнюю девочку, сообщила апресс-служба ГАИ Тюменской области.

«ДТП случилось 2 мая в селе Бигила Заводоуковского муниципального округа. 14-летний школьник , управляя мопедом „Рейсер“, сбил 11-летнюю девочку», — сказано в telegram-канале ведомства.

Подросток сообщил, что девочки находились посередине проезжей части, что помешало ему их объехать. На момент происшествия у водителя отсутствовали средства защиты. В результате ДТП оба ребенка были доставлены в больницу.

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В селе Бигила Заводоуковского муниципального округа Тюменской области 2 мая произошло ДТП с участием детей. Подросток на мопеде сбил 11-летнюю девочку, сообщила апресс-служба ГАИ Тюменской области. «ДТП случилось 2 мая в селе Бигила Заводоуковского муниципального округа. 14-летний школьник , управляя мопедом „Рейсер“, сбил 11-летнюю девочку», — сказано в telegram-канале ведомства. Подросток сообщил, что девочки находились посередине проезжей части, что помешало ему их объехать. На момент происшествия у водителя отсутствовали средства защиты. В результате ДТП оба ребенка были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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