Где и как собирать первые грибы в Пермском крае

Практически сразу после того, как в лесах сходит снег, заядлые грибники отправляются на тихую охоту. Первой добычей пермяков в конце апреля и начале мая уже стали сморчки, строчки и даже условно-съедобная, но весьма ценная саркосома шаровидная. Многие грибники из года в год ходят только в определенные места, но некоторые своими находками делятся. Так, сморчки и строчки собирают в Кунгурском округе, в районе Усть-Качки, Ильинского и Очерского округов. Саркосому любители леса и грибов нашли в достаточном количестве в лесу неподалеку от Закамска. URA.RU поговорило с заядлыми грибниками и подготовило материал о том, как и где правильно собирать грибы, а также каким образом их следует обрабатывать и готовить.
Сбор грибов
Первые весенние грибы, такие как сморчки и строчки, обычно появляются в апреле-мае, в зависимости от погодных условий. С первыми теплыми днями в лесу могут вырасти маслята, саркосома шаровидная и еще несколько разновидностей съедобных и условно-съедобных грибов
Они часто растут в лесах, на опушках, вдоль дорог и в местах с хорошей освещенностью, а также на проветриваемых территориях. Обратите внимание на влажные участки, такие как берега рек или ручьев.
Убедитесь, что вы точно знаете, какие грибы собираете. Используйте справочники или приложения для определения грибов. Если вы не уверены в съедобности гриба, лучше его не собирать.
Собирайте аккуратно: Используйте корзину или специальный мешок для сбора грибов. Не собирайте загрязненные грибы. Избегайте мест рядом с дорогами или промышленными зонами, так как грибы могут накапливать вредные вещества.
Обработка и приготовление
В первую очередь собранные грибы нужно хорошо промыть в холодной воде. Обязательно надо удалить грязь и остатки земли, а также поврежденные или червивые части.
Сморчки можно жарить на сковороде с луком и сливочным маслом, добавляя специи по вкусу. Также их можно использовать для приготовления супов или соусов.
Строчки тоже можно жарить или запекать. Перед приготовлением их рекомендуется отварить в течение 10-15 минут для удаления возможных токсинов.
Свежие грибы лучше всего использовать сразу после сбора. Если вы хотите сохранить их на более длительный срок, можно заморозить или засолить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!