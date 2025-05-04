Российский спортсмен Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции» (6 Days of France), который завершился 4 мая. Он преодолел дистанцию в 1047,512 км за шесть дней. Об этом сообщает министр спорта Михаил Дегтярев.
«Российский спортсмен Иван Заборский стал победителем ультрамарафона „6 дней Франции“, завершившегося сегодня во французском природном парке Ардешуа», — говорится в telegram-канале министра. Организаторы подчеркивают, что ультрамарафон «6 дней Франции» признан одним из наиболее сложных и авторитетных тестов на выносливость в мировом масштабе.
На протяжении всей дистанции Заборский показывал уверенную скорость, проявлял грамотный тактический подход и высокий уровень подготовки. В течение всех шести дней соревнований он сохранял лидерство, не позволяя соперникам приблизиться. Гонка проходила в сложных условиях: участникам пришлось столкнуться с перепадами температуры, сменой дня и ночи, а также ограниченным временем для сна.
Ультрамарафон «6 дней Франции», основанный в 2006 году Жераром Каеном под названием «6 дней Антиба», проводится ежегодно. Участники бегут по замкнутой трассе длиной около одного километра, стремясь преодолеть максимальное расстояние за шесть суток.
Иван Заборский, родившийся 6 мая 1987 года в Москве, имеет богатый опыт участия в ультрамарафонах. Среди его достижений — победа на ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо (285 км, 2018) с рекордным временем 29 часов 46 минут, четырехкратный финиш на «Спартатлоне» (246 км, Греция) с лучшим результатом 25 часов 36 минут, а также рекорд России в суточном беге (284,913 км, 2024). В ноябре 2024 года он выиграл Authentic Pheidippides Run (490 км, Греция), преодолев трассу с набором высоты 6500 м.
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