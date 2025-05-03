03 мая 2025
02 мая 2025

Когда в ХМАО отключат отопление: власти назвали сроки

В ХМАО отключат отопление до 1 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО отопление отключат до 1 июня
В ХМАО отопление отключат до 1 июня Фото:

Отопительный сезон в ХМАО завершится, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет держаться выше +8 градусов. Крайний срок отключения — 1 июня, сообщает пресс-служба жилищного и сторительного надзора ХМАО-Югры.

«Он должен завершиться не ранее дня, следующего за пятидневным периодом, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия и не позже 1 июня 2025 года. Важно, чтобы температура оставалась выше +8 градусов в течение пяти дней подряд», — сказано на сайте ведомства. 

Для домов с центральным отоплением дату определяют местные власти. Если же система отопления управляется жильцами, сроки устанавливают собственники. При отсутствии решения жильцов отопление отключат по общему графику. В случае споров или нарушений сроков жители могут обращаться в управляющие компании или Государственную жилищную инспекцию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске отключить отпление планируют во второй половине мая. В Сургуте отключат, когда среднесуточная температура воздуха продержится течение пяти суток не менее +8 градусов. В прошлом году в Сургуте отопление отключили в начале июня.

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Отопительный сезон в ХМАО завершится, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет держаться выше +8 градусов. Крайний срок отключения — 1 июня , сообщает пресс-служба жилищного и сторительного надзора ХМАО-Югры. «Он должен завершиться не ранее дня, следующего за пятидневным периодом, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия и не позже 1 июня 2025 года. Важно, чтобы температура оставалась выше +8 градусов в течение пяти дней подряд », — сказано на сайте ведомства.  Для домов с центральным отоплением дату определяют местные власти. Если же система отопления управляется жильцами, сроки устанавливают собственники. При отсутствии решения жильцов отопление отключат по общему графику. В случае споров или нарушений сроков жители могут обращаться в управляющие компании или Государственную жилищную инспекцию. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске отключить отпление планируют во второй половине мая. В Сургуте отключат, когда среднесуточная температура воздуха продержится течение пяти суток не менее +8 градусов. В прошлом году в Сургуте отопление отключили в начале июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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