03 мая 2025

Оставшаяся без жилья многодетная мать из Прикамья обратилась за помощью в СКР

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Заявительница воспитывает троих детей (архивное фото)
Заявительница воспитывает троих детей (архивное фото) Фото:

Многодетная мать из Пермского края обратилась в приемную главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкин с просьбой помочь восстановить жилищные права. Семья лишилась крыши над головой в результате пожара в 2017 году, но средства на новый дом так и не получила, передает пресс-служба ведомства.

«В 2017 году в результате пожара многоквартирный дом по улице Комсомольской в поселке Уральский Пермского края был частично уничтожен. Позже здание признали непригодным для проживания. Семье заявительницы обещали предоставить субсидию для приобретения недвижимости в прошлом году. Но денежные средства так и не перечислены. Женщина, воспитывающая троих детей, вынуждена арендовать частный дом за свой счет», — указано в telegram-канале СКР.

В регионе по обращению начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Прикамью Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах. Исполнение — поставлено на контроль в главке.

Ранее URA.RU рассказывало о сироте из Пермского края, пожаловавшейся в СКР. Она состоит в спецочереди на получение жилья с 2019 года. При этом женщине вместе с супругом и двухлетним ребенком проходиться ютиться у родни.

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Многодетная мать из Пермского края обратилась в приемную главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкин с просьбой помочь восстановить жилищные права. Семья лишилась крыши над головой в результате пожара в 2017 году, но средства на новый дом так и не получила, передает пресс-служба ведомства. «В 2017 году в результате пожара многоквартирный дом по улице Комсомольской в поселке Уральский Пермского края был частично уничтожен. Позже здание признали непригодным для проживания. Семье заявительницы обещали предоставить субсидию для приобретения недвижимости в прошлом году. Но денежные средства так и не перечислены. Женщина, воспитывающая троих детей, вынуждена арендовать частный дом за свой счет», — указано в telegram-канале СКР. В регионе по обращению начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Прикамью Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах. Исполнение — поставлено на контроль в главке. Ранее URA.RU рассказывало о сироте из Пермского края, пожаловавшейся в СКР. Она состоит в спецочереди на получение жилья с 2019 года. При этом женщине вместе с супругом и двухлетним ребенком проходиться ютиться у родни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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