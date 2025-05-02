02 мая 2025

Живущая у родственников пермячка пожаловалась в СКР на бездействие чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Прикамья заявила, что вынуждена с супругом и двухлетним ребенком ютиться у родни
Жительница Прикамья заявила, что вынуждена с супругом и двухлетним ребенком ютиться у родни Фото:

Сирота из Прикамья пожаловалась в Следственный комитет России (СКР), что не может получить жилье с 2019 года. По ее словам, обращения в различные инстанции не дали результата, передает пресс-служба силового ведомства. В данный момент семья проживает у родственников.

«В приемную председателя СКР Александра Бастрыкина <...> обратилась сирота из Пермского края по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2019 года заявительница состоит в спецочереди, но меры к реализации ее прав не принимаются. Многочисленные обращения результатов не принесли», — указано в telegram-канале следственного комитета.

Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

URA.RU рассказывало ранее о многодетной семье из Прикамья, которая простояла в очереди на жилье 12 лет. Все это время люди жили в аварийном доме. Корреспонденты агентства сообщали также, что в конце апреля после вмешательства прокуратуры семья бойца СВО получила дом по соцнайму.

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Сирота из Прикамья пожаловалась в Следственный комитет России (СКР), что не может получить жилье с 2019 года. По ее словам, обращения в различные инстанции не дали результата, передает пресс-служба силового ведомства. В данный момент семья проживает у родственников. «В приемную председателя СКР Александра Бастрыкина <...> обратилась сирота из Пермского края по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2019 года заявительница состоит в спецочереди, но меры к реализации ее прав не принимаются. Многочисленные обращения результатов не принесли», — указано в telegram-канале следственного комитета. Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. URA.RU рассказывало ранее о многодетной семье из Прикамья, которая простояла в очереди на жилье 12 лет. Все это время люди жили в аварийном доме. Корреспонденты агентства сообщали также, что в конце апреля после вмешательства прокуратуры семья бойца СВО получила дом по соцнайму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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