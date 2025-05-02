Живущая у родственников пермячка пожаловалась в СКР на бездействие чиновников

Сирота из Прикамья пожаловалась в Следственный комитет России (СКР), что не может получить жилье с 2019 года. По ее словам, обращения в различные инстанции не дали результата, передает пресс-служба силового ведомства. В данный момент семья проживает у родственников.
«В приемную председателя СКР Александра Бастрыкина <...> обратилась сирота из Пермского края по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2019 года заявительница состоит в спецочереди, но меры к реализации ее прав не принимаются. Многочисленные обращения результатов не принесли», — указано в telegram-канале следственного комитета.
Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
URA.RU рассказывало ранее о многодетной семье из Прикамья, которая простояла в очереди на жилье 12 лет. Все это время люди жили в аварийном доме. Корреспонденты агентства сообщали также, что в конце апреля после вмешательства прокуратуры семья бойца СВО получила дом по соцнайму.
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