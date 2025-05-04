Акция «Бессмертный полк», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в эти дни проходит в десятках стран. Шествия собирают тысячи людей, объединенных памятью о героях, сражавшихся с нацизмом. Инициатива стала глобальной, охватив Пекин (Китай), Анкару (Турция), Амстердам (Нидерланды), Сидней (Австралия), Вашингтон (США) и другие города, где участники несли портреты своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла. Как это выглядело — в фоторепортаже URA.RU.
В Пекине шествие на территории посольства России собрало свыше 1200 человек, включая граждан России, СНГ и потомков советских и китайских солдат. Во главе с послом Игорем Моргуловым, который нес портрет отца, колонна прошла под военные песни. Среди участников были жители Томска, приехавшие почтить память воинов, освобождавших Китай.
В Анкаре на территории посольства сотни россиян, граждан СНГ и дипломатов пронесли портреты героев и георгиевскую ленту. Посол Алексей Ерхов отметил важность акции в условиях попыток возрождения нацизма, а посол Белоруссии Анатолий Глаз осудил снос памятников освободителям в некоторых странах. После шествия в Русском доме подняли копию Знамени Победы и провели концерт.
В Амстердаме акция началась на площади Дам с концерта оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и Елены Баженовой, после чего колонна с флагами России и СССР прошла по центру города, привлекая внимание прохожих. В Сиднее около сотни человек шествовали на площади Мартин Плэйс, делясь историями о подвигах родных у военного мемориала.
В Вашингтоне «Бессмертный полк» вернулся в очный формат впервые за шесть лет. В сквере Лафайет у Белого дома собрались россияне и американцы. Участники обменивались рассказами, игнорируя провокации проукраинских активистов.
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