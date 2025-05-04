Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера. Видео

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Путин и Оливер Стоун встретились в Москве 30 апреля на марафоне «Знание. Первые»
Путин и Оливер Стоун встретились в Москве 30 апреля на марафоне «Знание. Первые» Фото:
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Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин оставил автограф на плакате к фильму американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

По данным телеканала, встреча Владимира Путина и Оливера Стоуна прошла 30 апреля в Москве во время просветительского марафона «Знание. Первые», в котором оба приняли участие. Тогда же глава государства расписался на постере, где изображены его портрет и портрет режиссера. Кадры этого момента были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» 4 мая.

Фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) вышел в 2017 году. Он был снят Оливером Стоуном на основе более десяти встреч с российским президентом, которые проходили на протяжении двух лет. Фильм включает серию эксклюзивных интервью, в которых обсуждались вопросы российско-американских отношений, расширения НАТО, размещения ПРО в Европе, конфликтов в Сирии и на Украине и другие. Также в картине представлены новые сведения о биографии Путина.

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Президент России Владимир Путин оставил автограф на плакате к фильму американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1». По данным телеканала, встреча Владимира Путина и Оливера Стоуна прошла 30 апреля в Москве во время просветительского марафона «Знание. Первые», в котором оба приняли участие. Тогда же глава государства расписался на постере, где изображены его портрет и портрет режиссера. Кадры этого момента были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» 4 мая. Фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) вышел в 2017 году. Он был снят Оливером Стоуном на основе более десяти встреч с российским президентом, которые проходили на протяжении двух лет. Фильм включает серию эксклюзивных интервью, в которых обсуждались вопросы российско-американских отношений, расширения НАТО, размещения ПРО в Европе, конфликтов в Сирии и на Украине и другие. Также в картине представлены новые сведения о биографии Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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