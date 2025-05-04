Президент России Владимир Путин оставил автограф на плакате к фильму американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
По данным телеканала, встреча Владимира Путина и Оливера Стоуна прошла 30 апреля в Москве во время просветительского марафона «Знание. Первые», в котором оба приняли участие. Тогда же глава государства расписался на постере, где изображены его портрет и портрет режиссера. Кадры этого момента были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» 4 мая.
Фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) вышел в 2017 году. Он был снят Оливером Стоуном на основе более десяти встреч с российским президентом, которые проходили на протяжении двух лет. Фильм включает серию эксклюзивных интервью, в которых обсуждались вопросы российско-американских отношений, расширения НАТО, размещения ПРО в Европе, конфликтов в Сирии и на Украине и другие. Также в картине представлены новые сведения о биографии Путина.
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